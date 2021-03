LIVE F1, FP1 GP Bahrain 2021 in DIRETTA: ancora nessun tempo per le Ferrari, duello Hamilton-Verstappen (Di venerdì 26 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP ALLE 13.40 E 18.00 12.45: Sebastian Vettel va a collocarsi in settima posizione con l’Aston Martin a 1?740, mentre Hamilton subito suona la campa: 1’32?214 a precedere di 0?377 Verstappen. 12.44: Verstappen! L’olandese della Red Bull si porta in prima posizione in 1’32?591 a precedere di 118 millesimi Bottas e di 0?174 Perez. Hamilton è quarto a 0?253. I primi quattro con gomme soft. 12.43: Suona la campana Bottas ed è primo con il crono di 1’32?709 con 0?135 di vantaggio su Hamilton. Sta però arrivando Verstappen! 12.42: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1 Lewis Hamilton Mercedes1:32.844 1 2 Sergio PEREZ Red ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP ALLE 13.40 E 18.00 12.45: Sebastian Vettel va a collocarsi in settima posizione con l’Aston Martin a 1?740, mentresubito suona la campa: 1’32?214 a precedere di 0?377. 12.44:! L’olandese della Red Bull si porta in prima posizione in 1’32?591 a precedere di 118 millesimi Bottas e di 0?174 Perez.è quarto a 0?253. I primi quattro con gomme soft. 12.43: Suona la campana Bottas ed è primo con il crono di 1’32?709 con 0?135 di vantaggio su. Sta però arrivando! 12.42: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1 LewisMercedes1:32.844 1 2 Sergio PEREZ Red ...

AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto3 | Gp Qatar FP1: @37_pedroacosta il più veloce, @M16NO è sesto - - motograndprixit : #Moto3 | Gp Qatar FP1: @37_pedroacosta il più veloce, @M16NO è sesto - - giovannizam : #MotoGP finite le #FP1 #Moto3, fra poco in pista la #Moto2, a seguire la #MotoGP su @Moto_it aggiornamenti in… - dallaAallaZip : Oggi alle 12.30 le prime prove della stagione 2021 di Formula 1 in #BahrainGP Segui con noi LIVE tutti gli aggiorna… - AlePassanti : RT @OA_Sport: #BahrainGP #F1Tracks Seguite con noi la DIRETTA #LIVE della #FP1: la Ferrari in cerca di risposte, si comincia alle 12.30… -