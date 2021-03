Lichtsteiner si dà all’…hockey | “Sono felice”

Leggi su itasportpress

(Di venerdì 26 marzo 2021) Nuova vita per l'ex terzino di Lazio e Juventus Stephan, l'ex calciatore svizzero è entrato a far parte del CdA dell’Hockey Club Lugano. Ecco le prime dichiarazioni dell'ex calciatore: "moltoe onorato di entrare nella famiglia bianconera e di poter mettere a disposizione del club la mia esperienza vissuta in un altro sport di squadra come il calcio. Per me sarà la prima volta in un organo dirigenziale e sicuramente una grande sfida e un’occasione per crescere e imparare qualcosa di nuovo. Entusiasta anche il presidente del club Vicky Mantegazza: "veramente fiera di accogliere un esempio di cultura sportiva ai massimi livelli come Stephan nella famiglia bianconera. Ho sempre apprezzato la sua professionalità, la sua attitudine ma anche la sua semplicità.certa che ...