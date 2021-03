Italia a due volti, ma con la Nord Irlanda basta e avanza (Di venerdì 26 marzo 2021) Il 2021 dell’Italia è iniziato con il piede giusto, ma la vittoria per 2-0 contro la Nord Irlanda ha mostrato anche qualche ombra, in particolare nella ripresa Non è stata la travolgente e divertente Italia cui ci eravamo abituati nel 2020. O quantomeno lo è stata solamente a metà. L’esordio nelle qualificazioni mondiali verso Qatar 2022 ha comunque portato in dote i primi tre punti di un cammino che sarà tutt’altro che banale, ragion per cui è vietato scivolare sulle classiche bucce di banane. Perché l’incognita del ritorno in campo a distanza di oltre quattro mesi dall’ultima esibizione spaventava sostanzialmente più della Nord Irlanda, formazione arcigna e fisica come da tradizione ma dai contenuti tecnici poco più che modesti. E nella prima frazione il livello superiore della ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 26 marzo 2021) Il 2021 dell’è iniziato con il piede giusto, ma la vittoria per 2-0 contro laha mostrato anche qualche ombra, in particolare nella ripresa Non è stata la travolgente e divertentecui ci eravamo abituati nel 2020. O quantomeno lo è stata solamente a metà. L’esordio nelle qualificazioni mondiali verso Qatar 2022 ha comunque portato in dote i primi tre punti di un cammino che sarà tutt’altro che banale, ragion per cui è vietato scivolare sulle classiche bucce di banane. Perché l’incognita del ritorno in campo a distanza di oltre quattro mesi dall’ultima esibizione spaventava sostanzialmente più della, formazione arcigna e fisica come da tradizione ma dai contenuti tecnici poco più che modesti. E nella prima frazione il livello superiore della ...

