Il virologo Pregliasco: “Saremo liberi dal Covid in 7-13 mesi” (Di venerdì 26 marzo 2021) La domanda è quella che ci poniamo tutti da mesi: quando sarà possibile un ritorno alla normalità? Fabrizio Pregliasco, il virologo dell’università degli Studi di Milano, oggi ad Agorà su Rai3, ha fatto il punto. “Questa è una fase iniziale – ha detto Pregliasco – c’è anche una problematica di sovranismo complessivo e di paura di arrivi dall’estero”. Ma “un modello matematico dell’Istituto superiore di sanità evidenziava da 7 a 13 mesi come il tempo” necessario “per un ritorno alla normalità”. Non sarà dunque facile seguire un processo “in un senso progressivo. Perché, lo abbiamo visto fra le zone gialle e bianche, c’è subito una tendenza al liberi tutti”. Il pensiero è anche per città grandi come Roma e Milano. “Come si fa a regolare il flusso rispetto alla libertà dei singoli? La ... Leggi su tpi (Di venerdì 26 marzo 2021) La domanda è quella che ci poniamo tutti da: quando sarà possibile un ritorno alla normalità? Fabrizio, ildell’università degli Studi di Milano, oggi ad Agorà su Rai3, ha fatto il punto. “Questa è una fase iniziale – ha detto– c’è anche una problematica di sovranismo complessivo e di paura di arrivi dall’estero”. Ma “un modello matematico dell’Istituto superiore di sanità evidenziava da 7 a 13come il tempo” necessario “per un ritorno alla normalità”. Non sarà dunque facile seguire un processo “in un senso progressivo. Perché, lo abbiamo visto fra le zone gialle e bianche, c’è subito una tendenza altutti”. Il pensiero è anche per città grandi come Roma e Milano. “Come si fa a regolare il flusso rispetto alla libertà dei singoli? La ...

missypippi : RT @LaVeritaWeb: Nella battaglia legale in Procura federale il club si affida al noto virologo e agli esperti: «Le norme della Lega non son… - Etruria72 : RT @MariaLu91149151: Appunto cosa lo facciamo a fare?Il Tempo: De Masi positivo dopo due dosi di vaccino? Pregliasco analizza il caso, docc… - ALFO100897 : RT @MariaLu91149151: Appunto cosa lo facciamo a fare?Il Tempo: De Masi positivo dopo due dosi di vaccino? Pregliasco analizza il caso, docc… - LaVeritaWeb : Nella battaglia legale in Procura federale il club si affida al noto virologo e agli esperti: «Le norme della Lega… - Falla_Girare : RT @MiTomorrow: Parla il virologo milanese @preglias: «Rischi in linea con Pfizer e Moderna» ?? #AstraZeneca #vaccini -