Il retroscena | Samp | quel nuovo pressing senza sbocchi per Gattuso

(Di sabato 27 marzo 2021) Ladoria ha pensato qualche settimana fa a Rino, evidentemente erano i giorni di una certa distanza tra Claudio Ranieri e il club sul rinnovo del contratto in scadenza. Chiaramente la situazione tra le parti, a maggior ragione dopo le parole dell’allenatore, sarà oggetto di ulteriore trattativa, intanto laci ha provato davvero per Ringhio. Ma non ha trovato disponibilità, quindi il discorso è caduto lì.ci tiene moltissimo a chiudere la stagione con il Napoli tra le prime quattro, con calma penserà al futuro. La Fiorentina? Un’opzione da seguire, visto che Commisso lo aveva cercato prima che Ringhio accettasse la proposta di De Laurentiis, in attesa di contatti che non si sono ancora materializzati. Foto: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.