Harrow 3 su FoxCrime dal 26 marzo | la nuova stagione al via tra omicidi e vampiri

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 26 marzo 2021) Parte il 26la programmazione di3 su, coi nuovi episodi in prima visione assoluta: la serie australiana creata da Stephen M. Irwin e Leigh McGrath torna in onda in Italia con la terzainedita e nuovi casi da risolvere per il protagonista. In3 è ancora Ioan Gruffudd ad interpretare il dottor Daniel, patologo legale dalla grande empatia con le vittime ma un profondo disprezzo per le autorità. Le sue doti innate lo aiutano a risolvere anche i casi più strani, ma è soprattutto il suo istinto a violare le regole a condurlo alla verità e alla giustizia per le vittime su cui indaga. Ad ossessionarlo per sono anche fantasmi del passato e problemi familiari. In3 il protagonista parte affrontando un grave (presunto) ...