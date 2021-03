GP Bahrain, Aston Martin: due membri del team positivi al covid (Di venerdì 26 marzo 2021) Debutto con qualche increspatura per l' Aston Martin , tornata in Formula 1 dopo un'assenza di ben 60 anni. Il team di Silverstone prima delle prove libere del GP del Bahrain , la prima gara di questo ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di venerdì 26 marzo 2021) Debutto con qualche increspatura per l', tornata in Formula 1 dopo un'assenza di ben 60 anni. Ildi Silverstone prima delle prove libere del GP del, la prima gara di questo ...

Advertising

FormulaPassion : #F1: i risultati al termine della prima sessione di prove libere del #BahrainGP - MarianoFroldi : RT @berrageiz: #F1 #FUnoAT #Bahrain???? Le due Ferrari, rispetto a Mercedes e Aston Martin, sull'ultimo rettilineo del circuito non mettono… - mattiamaestri46 : RT @berrageiz: #F1 #FUnoAT #Bahrain???? Le due Ferrari, rispetto a Mercedes e Aston Martin, sull'ultimo rettilineo del circuito non mettono… - Nerys__ : RT @berrageiz: #F1 #FUnoAT #Bahrain???? Le due Ferrari, rispetto a Mercedes e Aston Martin, sull'ultimo rettilineo del circuito non mettono… - theclaw96 : RT @berrageiz: #F1 #FUnoAT #Bahrain???? Le due Ferrari, rispetto a Mercedes e Aston Martin, sull'ultimo rettilineo del circuito non mettono… -