Giallo rafforzato? I divieti e le chiusure in Italia dopo Pasqua

Esaurito7 : @SimoPool @paolo__pvr Come giallo rafforzato? ?? - angiuoniluigi : RT @Corriere: Nel nuovo decreto l’ipotesi «giallo rafforzato»: bar e ristoranti aperti fino alle 16, weekend blindati - Ilgava1 : RT @__lo_ste__: il giallo rafforzato?? cos’è, zona zafferano? pagliacci. #DPCM - corriereroma : Zona gialla rinforzata, ecco come potrebbero riaprire #bar e #ristoranti @fipeconf @Confesercenti @Confcommercio - nicolacalzoni : RT @__lo_ste__: il giallo rafforzato?? cos’è, zona zafferano? pagliacci. #DPCM -

Ultime Notizie dalla rete : Giallo rafforzato

Corriere della Sera

... escludendo ancora per un paio di settimane la possibilità di tornare al, per poi passare fino ai primi di maggio a un ''. In prima battuta, dunque ancora ristoranti chiusi, ...Una mediazione per placare le proteste dei governatori e dei ministri del centrodestra. A questo lavora il governo nella pianificazione delle misure per contenere i contagi da Covid 19 dopo le ...Il Governo è al lavoro per il nuovo dpcm che entrerà in vigore da dopo Pasqua. Spunta una nuova strada per scongiurare l'eliminazione della zona gialla fino a maggio.Covd, col nuovo decreto zona gialla rafforzata dopo Pasqua. In tal caso stop alla movida a partire dalle 15 anche in zona gialla ...