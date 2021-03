Gessica Notaro, l’ultimo intervento in diretta Instagram: “Finalmente inizio a vedermi come prima” (Di venerdì 26 marzo 2021) La modella Gessica Notaro ha deciso di mostrare in diretta Instagram l’intervento estetico di ricostruzione del naso. Sono passati 4 anni dal terribile giorno in cui Edson Tavares, deciso non solo a farla pagare ma anche a “cancellare l’identità” (come sottolineato dai giudici della Corte Suprema durante la sentenza) di Gessica Notaro, sua ex fidanzata, le ha gettato sul viso dell’acido. Un gesto di feroce violenza da cui la modella non si è fatta piegare. In questi anni Gessica ha deciso di diventare un simbolo di tutte quelle donne che ancora oggi sono vittime della violenza maschile. Nel frattempo ha portato avanti una battaglia per recuperare le funzioni motorie del suo viso e quella legale per avere giustizia per ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 26 marzo 2021) La modellaha deciso di mostrare inl’estetico di ricostruzione del naso. Sono passati 4 anni dal terribile giorno in cui Edson Tavares, deciso non solo a farla pagare ma anche a “cancellare l’identità” (sottolineato dai giudici della Corte Suprema durante la sentenza) di, sua ex fidanzata, le ha gettato sul viso dell’acido. Un gesto di feroce violenza da cui la modella non si è fatta piegare. In questi anniha deciso di diventare un simbolo di tutte quelle donne che ancora oggi sono vittime della violenza maschile. Nel frattempo ha portato avanti una battaglia per recuperare le funzioni motorie del suo viso e quella legale per avere giustizia per ...

