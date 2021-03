De Luca fa marcia indietro e riapre i mercati di vendita di generi alimentari (Di sabato 27 marzo 2021) di Monica De Santis Con una nuova ordinanza il governatore della Regione Campania fa un passo indietro e modifica la precedente nella quale disponeva ancora la chiusura dei mercati rionali. Dunque sulla base degli ultimi dati acquisiti in relazione alla situazione epidemiologica, a modifica della precedente ordinanza n.10, si dispone che le attività mercatali relative ai generi alimentari, agricoli e florovivaistici, sono consentite subordinatamente all’adozione da parte dei Comuni di piani di sicurezza finalizzati a regolare gli accessi alle aree mercatali, con percorsi separati, a evitare assembramenti e comunque nel rispetto dei protocolli d sicurezza. “Con l’adozione della Ordinanza regionale numero 11 del 25 marzo il Presidente De Luca consente la ripresa della vendita di ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 27 marzo 2021) di Monica De Santis Con una nuova ordinanza il governatore della Regione Campania fa un passoe modifica la precedente nella quale disponeva ancora la chiusura deirionali. Dunque sulla base degli ultimi dati acquisiti in relazione alla situazione epidemiologica, a modifica della precedente ordinanza n.10, si dispone che le attività mercatali relative ai, agricoli e florovivaistici, sono consentite subordinatamente all’adozione da parte dei Comuni di piani di sicurezza finalizzati a regolare gli accessi alle aree mercatali, con percorsi separati, a evitare assembramenti e comunque nel rispetto dei protocolli d sicurezza. “Con l’adozione della Ordinanza regionale numero 11 del 25 marzo il Presidente Deconsente la ripresa delladi ...

