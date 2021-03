Covid | monitoraggio Iss | Rt in calo a 1 08 | scende anche l' incidenza

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 26 marzo 2021) Secondo i dati del nuovo report settimanale, il numero dei casi è in discesa dai 264 ogni 100mila abitanti della scorsa settimana a 240. Migliora il livello di rischio ma per 5 Regioni resta alto. In 13 regioni Rt sopra 1. Valle Aosta compatibile con scenario 4. In Puglia molteplici segnali di allerta