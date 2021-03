Covid, focolaio in caserma carabinieri: comandante ricoverato, inviati rinforzi (Di venerdì 26 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiMacerata Campania (Ce) – Un piccolo focolaio di Covid è scoppiato nella caserma dei carabinieri a Macerata Campania (Caserta); contagiato il comandante, che è stato ricoverato all’ospedale Cotugno di Napoli, e altri militari, ma sono state inviate le unità di rinforzo e la stazione, prontamente sanificata, sta funzionando regolarmente. Tutti i carabinieri risultati positivi avevano ricevuto pochi giorni fa la somministrazione del vaccino anti-Covid. Il comune di 10mila abitanti è tra i più colpiti dal Coronavirus in questa terza ondata, con 150 positivi attuali; in pratica risulta contagiato oltre l’1% dei residenti. Nel resto del Casertano la situazione resta preoccupante, con numerosi comuni che hanno decine o centinaia di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 26 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiMacerata Campania (Ce) – Un piccolodiè scoppiato nelladeia Macerata Campania (Caserta); contagiato il, che è statoall’ospedale Cotugno di Napoli, e altri militari, ma sono state inviate le unità di rinforzo e la stazione, prontamente sanificata, sta funzionando regolarmente. Tutti irisultati positivi avevano ricevuto pochi giorni fa la somministrazione del vaccino anti-. Il comune di 10mila abitanti è tra i più colpiti dal Coronavirus in questa terza ondata, con 150 positivi attuali; in pratica risulta contagiato oltre l’1% dei residenti. Nel resto del Casertano la situazione resta preoccupante, con numerosi comuni che hanno decine o centinaia di ...

