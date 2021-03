Covid: Draghi, ‘prenotare vacanze estive? Io lo farei, andrei volentieri’ (Di venerdì 26 marzo 2021) Roma, 26 mar. (Adnkronos) – “Io sono d’accordo, se potessi andare in vacanza ci andrei volentieri”. Così, con un sorriso, il premier Mario Draghi in conferenza stampa risponde a una domanda sulle parole del ministro del Turismo Massimo Garavaglia, che ha invitato gli italiani a prenotare le vacanze estive. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 26 marzo 2021) Roma, 26 mar. (Adnkronos) – “Io sono d’accordo, se potessi andare in vacanza civolentieri”. Così, con un sorriso, il premier Marioin conferenza stampa risponde a una domanda sulle parole del ministro del Turismo Massimo Garavaglia, che ha invitato gli italiani a prenotare le. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

