Covid | Bianchini Mio Italia | ' bene Garavaglia su riaperture | dilatare orari non comprimerli'

È una questione di buon senso comprensibile da chiunque, ma purtroppo finora non afferrata da alcuni professionisti della medicina", ha spiegato Paolo. "Auspichiamo che il Governo decida ...... ovviamente seguendo le misure di prevenzione', ha spiegato Paolo. 'Non si può fare altrimenti: è una questione di sopravvivenza', ha concluso PaoloL’Italia che produce è ferma da troppo, troppo tempo, e non può aspettare oltre". Ad affermarlo in una nota è Paolo Bianchini, presidente di Mio Italia, Movimento Imprese Ospitalità. "In questo senso ...Si è svolto l’incontro fra l’assessore alle Aziende partecipate Stefano Bianchini e i rappresentanti dei lavoratori delle sigle sindacali dell’Aeroporto Catullo ...