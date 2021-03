Cosa accade quando lavori dal letto per un anno (di S.Renda) (Di venerdì 26 marzo 2021) Molti non tolgono neanche il pigiama. Giusto il tempo di fare colazione, lavarsi i denti e poi tornano al letto. Computer sulle ginocchia e si comincia. Estromessi dai propri uffici per favorire lo smart working, sono aumentati nell’ultimo anno i lavoratori che esercitano il mestiere a casa propria. Non solo: nella propria stanza. Non solo: dal proprio letto. Secondo uno studio del novembre 2020, il 72% dei mille americani intervistati ha dichiarato di aver lavorato così durante la pandemia, con un aumento del 50% dall’inizio della crisi. Uno su 10 ha riferito di aver trascorso tra i cuscini “la maggior parte o tutta la settimana lavorativa”. Lo racconta la Bbc in un articolo dal titolo “What happens when you work from bed for a year”: Cosa accade quando lavori dal ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 26 marzo 2021) Molti non tolgono neanche il pigiama. Giusto il tempo di fare colazione, lavarsi i denti e poi tornano al. Computer sulle ginocchia e si comincia. Estromessi dai propri uffici per favorire lo smart working, sono aumentati nell’ultimoi lavoratori che esercitano il mestiere a casa propria. Non solo: nella propria stanza. Non solo: dal proprio. Secondo uno studio del novembre 2020, il 72% dei mille americani intervistati ha dichiarato di aver lavorato così durante la pandemia, con un aumento del 50% dall’inizio della crisi. Uno su 10 ha riferito di aver trascorso tra i cuscini “la maggior parte o tutta la settimana lavorativa”. Lo racconta la Bbc in un articolo dal titolo “What happens when you work from bed for a year”:dal ...

