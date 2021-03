Corte Suprema tedesca sospende la ratifica del Recovery Fund (Di venerdì 26 marzo 2021) Corte Suprema tedesca sospende ratifica del Recovery Fund La , che era stato approvato in via definitiva dal Bundestag, il Parlamento tedesco. Il via libera era arrivato anche dal Bundesrat, ma la Corte costituzionale ha sospeso l’iter impedendo al presidente federale Frank-Walter Steinmeier di firmare la legge, in attesa di una pronuncia definitiva da parte della Corte. Il ricorso contro la ratifica del Recovery Fund, il piano di aiuti Ue da 750 miliardi di euro per la ricostruzione post-Covid, era stato presentato dal fondatore dell’Alternative für Deutschland, l’economista anti-euro Bernd Lucke, poi fuoriuscito dal partito di estrema destra, secondo il quale dalla ... Leggi su tpi (Di venerdì 26 marzo 2021)delLa , che era stato approvato in via definitiva dal Bundestag, il Parlamento tedesco. Il via libera era arrivato anche dal Bundesrat, ma lacostituzionale ha sospeso l’iter impedendo al presidente federale Frank-Walter Steinmeier di firmare la legge, in attesa di una pronuncia definitiva da parte della. Il ricorso contro ladel, il piano di aiuti Ue da 750 miliardi di euro per la ricostruzione post-Covid, era stato presentato dal fondatore dell’Alternative für Deutschland, l’economista anti-euro Bernd Lucke, poi fuoriuscito dal partito di estrema destra, secondo il quale dalla ...

