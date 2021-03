Calcio | legale Lazio | ‘ricorreremo in tutti i gradi di giudizio fino a Consiglio di Stato’

(Di venerdì 26 marzo 2021) Roma, 26 mar. (Adnkronos) – “Naturalmente ricorreremo alla Corte di appello federale contro la decisione del Tribunale federale nazionale, non appena avremo le motivazioni. Se non basta, al collegio di garanzia del Coni, ultimo grado disportivo. Dopo c’è il Tare infine ildi Stato”. Lo afferma all’Adnkronos ildellaGiammichele Gentile commentando la condanna inflitta oggi a Claudio Lotito e ai medici sociali Rodia e Pulcini per il caso dei tamponi. “Non condividiamo nella maniera più assoluta la sentenza -dice Gentile-, è sbagliata sotto il profilo giuridico oltre che logico. Il tribunale ha ritenuto che la gestione del Covid sia di competenza della società invece che della Asl come in tutto il resto d’Italia”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Roma, 26 mar. (Adnkronos) - "Naturalmente ricorreremo alla Corte di appello federale contro la decisione del Tribunale federale nazionale, non appena avremo le motivazioni. Se non basta, al collegio d ...Il Tribunale Federale condanna il presidente biancoceleste e i medici sociali Rodia e Pulcini. Per la società 150 mila euro di multa ...