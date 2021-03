Tommaso Zorzi e i suoi sentimenti per Oppini: il racconto al ‘Maurizio Costanzo Show’ (Video) (Di giovedì 25 marzo 2021) Tommaso Zorzi è tornato a parlare dei suoi sentimenti per Francesco Oppini: il racconto al ‘Maurizio Costanzo Show’ Ospite ieri sera al ‘Maurizio Costanzo Show’, Tommaso Zorzi è tornato a parlare dei suoi sentimenti nei confronti di Francesco Oppini. “Francesco è stato il mio grande amore al Grande Fratello. Mi sono dichiarato mettendo da parte l’orgoglio, ci sentiamo spesso. Mi ha aperto la porta del cuore”, ha svelato Tommaso a Maurizio Costanzo che gli ha fatto la domanda su Oppini. Poi Tommaso – attualmente opinionista de L’Isola ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 25 marzo 2021)è tornato a parlare deiper Francesco: ilalOspite ieri sera alè tornato a parlare deinei confronti di Francesco. “Francesco è stato il mio grande amore al Grande Fratello. Mi sono dichiarato mettendo da parte l’orgoglio, ci sentiamo spesso. Mi ha aperto la porta del cuore”, ha svelatoa Maurizioche gli ha fatto la domanda su. Poi– attualmente opinionista de L’Isola ...

