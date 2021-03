“Sono disperato, ho le settimane contate mentre le spese aumentano. Noi invisibili disoccupati Covid…” (Di giovedì 25 marzo 2021) Di seguito riportiamo una lettera inviataci da uno dei nostri lettori. “Le volevo portare a conoscenza della vita dell’ultimo anno di chi come me ha lavorato per anni nel settore turismo e nel mio caso negli hotel al ricevimento. Mi chiamo Alessandro, ho quasi 35 anni, Sono originario della Sardegna e 8 anni fa ho deciso di lasciare la mia isola per venire nella capitale. Lavoravo e vivevo abbastanza bene, ho potuto comprare un piccolo appartamento vicino Roma e non avevo di che lamentarmi. Oggi Sono alla disperazione, ho le settimane contate, infatti, percepisco la Naspi da Marzo scorso che mensilmente è sempre più piccola mentre le spese aumentano. Mi dirà “trova un lavoro” sembra facile, ma in questi mesi ho trovato solo un lavoretto a chiamata per gli ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 25 marzo 2021) Di seguito riportiamo una lettera inviataci da uno dei nostri lettori. “Le volevo portare a conoscenza della vita dell’ultimo anno di chi come me ha lavorato per anni nel settore turismo e nel mio caso negli hotel al ricevimento. Mi chiamo Alessandro, ho quasi 35 anni,originario della Sardegna e 8 anni fa ho deciso di lasciare la mia isola per venire nella capitale. Lavoravo e vivevo abbastanza bene, ho potuto comprare un piccolo appartamento vicino Roma e non avevo di che lamentarmi. Oggialla disperazione, ho le, infatti, percepisco la Naspi da Marzo scorso che mensilmente è sempre più piccolale. Mi dirà “trova un lavoro” sembra facile, ma in questi mesi ho trovato solo un lavoretto a chiamata per gli ...

