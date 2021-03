Se la concorrenza batte un colpo in Italia (Di giovedì 25 marzo 2021) Non pochi osservatori sono rimasti stupiti quando Mario Draghi, nel suo discorso alle Camere in occasione del voto di fiducia, ha invocato la legge annuale per il mercato e la concorrenza, uno strumento previsto dall’ormai lontano 2009 ma adottato solo una volta, nel 2017, dopo un cammino travagliato snodatosi attraverso diversi governi e alcuni anni di dibattito parlamentare a dir poco intenso. Dopo poche settimane, le proposte di riforma, preparate, come previsto dalla legge, dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, sono state recapitate nei giorni scorsi al presidente del Consiglio. Un tempo record considerata la mole del documento (oltre 100 pagine) e i tanti settori di intervento. Anche se ha senz’altro aiutato il fatto che l’Autorità avesse già suggerito in passato una parte cospicua delle iniziative comprese nel documento. Il che ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 25 marzo 2021) Non pochi osservatori sono rimasti stupiti quando Mario Draghi, nel suo discorso alle Camere in occasione del voto di fiducia, ha invocato la legge annuale per il mercato e la, uno strumento previsto dall’ormai lontano 2009 ma adottato solo una volta, nel 2017, dopo un cammino travagliato snodatosi attraverso diversi governi e alcuni anni di dibattito parlamentare a dir poco intenso. Dopo poche settimane, le proposte di riforma, preparate, come previsto dalla legge, dall’Autorità garante dellae del mercato, sono state recapitate nei giorni scorsi al presidente del Consiglio. Un tempo record considerata la mole del documento (oltre 100 pagine) e i tanti settori di intervento. Anche se ha senz’altro aiutato il fatto che l’Autorità avesse già suggerito in passato una parte cospicua delle iniziative comprese nel documento. Il che ...

