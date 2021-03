Quotidiano tedesco contro Dante | Con la sua spregiudicata ambizione | non ha inventato nulla

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 25 marzo 2021) Nei giorni in cui l’Italia lo celebra,viene attaccato in Germania. Accade sulle pagine delFrankfurter Rundschau. L’Italia avrebbe ben poco da festeggiare, sottintende il fondatore della testata e traduttore Arno Widmann, affermando che il Sommo Poeta era “anni luce dietro a Shakespeare” e che poco avrebbe a che vedere con la nascita della lingua italiana. Widmann dice che il nostro Paese loda“perché ha portato la lingua alle altezze della grande letteratura: si è costruito la lingua per la sua opera e da questa lingua è nata la lingua dei suoi lettori e poi dell’Italia”. E poi sottolinea che questa è la versione, a suo avviso erronea, che veniva fornita agli scolari italiani di 60 anni fa. Come poeta lirico, si legge sul giornale, l’Alighieri sarebbe stato preceduto dai trovatori di ...