Programma Ace | dagli Usa i duelli aerei gestiti dall' intelligenza artificiale

(Di giovedì 25 marzo 2021) Questa volta non è un film, anche se ad osservare queste immagini pare di rivedere gli effetti speciali di Indipendence Day o di qualche altro campione d'incassi. Invece è quanto sta sperimentando la Defense Advanced Research Projects Agency (Darpa), l'agenzia per i programmi avanzati della difesa Usa, nell'ambito del progetto Ace (significa Asso, ma è una sigla che sta per Evoluzione del combattimento aereo), e che prevede l'utilizzo diper controllare le manovre di due o più velivoli coinvolti in uno scontro aria-aria. Per ora, nella prima fase del, a combattersi sono entità virtuali generate da diversi calcolatori elettronici posizionati presso il Johns Hopkins Applied Physics Laboratory di Laurel, nel Maryland, che vengono controllate da algoritmi predisposti per gestire...