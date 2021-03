Piacenza, studentessa torna a scuola dopo l’aborto e in classe trova biglietti offensivi con il disegno di un feto (Di giovedì 25 marzo 2021) studentessa torna a scuola dopo l’aborto: in classe trova biglietti offensivi Una studentessa torna a scuola dopo l’aborto e trova nella sua classe dei biglietti con un disegno di un feto e scritte offensive quali “Ho bisogno di affeto”, “Questo eri tu”, “Mi hanno buttato in mezzo all’utero e ne sono uscito embrione” e “Io feto, tu aborto”. È accaduto in un istituto superiore di Piacenza a una ragazzina, esentata dalla didattica a distanza. A darne notizia è l’avvocato per i diritti Cathy La Torre che annuncia: ... Leggi su tpi (Di giovedì 25 marzo 2021): inUnanella suadeicon undi une scritte offensive quali “Ho bisogno di af”, “Questo eri tu”, “Mi hanno buttato in mezzo all’utero e ne sono uscito embrione” e “Io, tu aborto”. È accaduto in un istituto superiore dia una ragazzina, esentata dalla didattica a distanza. A darne notizia è l’avvocato per i diritti Cathy La Torre che annuncia: ...

