Milan, l’ultima delle 127 meraviglie di Shevchenko / VIDEO (Di giovedì 25 marzo 2021) Oggi, esattamente 15 anni fa, Shevchenko segnava l'ultimo gol in Serie A con il Milan. Eccolo nel VIDEO pubblicato dal club su Twitter. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 25 marzo 2021) Oggi, esattamente 15 anni fa,segnava l'ultimo gol in Serie A con il. Eccolo nelpubblicato dal club su Twitter.

Advertising

acmilan : Do you remember the last time our defender provided 2 assists? Find out in tonight's stats ??… - Fra_Valente_cek : @FMarinone Questa è l'ultima,la prossima sarà il prossimo campionato. Gigio e hakan saranno ancora al Milan, nessun… - upanicu : #skysport24 L’inter può essere pure prima in classifica ma tra le vostre notizie è sempre l’ultima ! Juve milan, mi… - deatoffees : @notrealsebaros Ultima partita del #Milan ha dato una risposta importante in per quanto riguarda la qualificazione… - yutomanga : RT @jvcntr1: R. Agresti: l’offerta del milan per Donnarumma è quanto prende Szczesny oggi dalla Juve piu o meno. Momblano: Raiola non ha n… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan l’ultima “Gol di Ibrahimovic da annullare”, “Vergognoso”: la rabbia viola dopo Fiorentina-Milan Sport Fanpage