Mertens e i messaggi d’amore per Napoli | “Se hai qualcosa di bello devi tenerlo stretto | e io a Napoli sono felice”

(Di giovedì 25 marzo 2021) Parlando dal ritiro della Nazionale belga, Driesmanda, una città in cui si sente un privilegiato e che non vuole lasciare: “Odio quando usciamo dalla Coppa Italia o dalla Champions: mi piace giocare tante partite.sempre aperto a nuove esperienze, anche in nuovi paesi, ma se haiditenerteloe io a”. Infine, come sottolineato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, anche la politica di “Ciro”sulla paternità: “Figli? Credo di essere più convinto di Kat. Negli ultimi anni, quella di aspettare è stata una scelta consapevole: come ...

Ultime Notizie dalla rete : Mertens messaggi

Napoli . Il belga - napoletano per eccellenza. Driesmandad'amore a distanza al Napoli , a cui ha regalato un successo di importanza... Capitale , con la doppietta rifilata alla Roma alla stadio Olimpico . Nel corso di un'intervista al ...Meglio una sedia di Pau Lopez Il primo è Pau Lopez , che ha evidenti responsabilità nelle due reti die, a cui, sul web i supporters romanisti indirizzanodurissimi: 'Pau Lopez fuori ...Mertens: 'A Napoli sono un re, ma so che il trono è provvisorio. A volte credo di poterlo fare fino a 40 anni Ma so anche che basta poco per perdere il trono. Non ho paura che la mia popolarità finisc ..."Sono molto orgoglioso di aver raggiunto questo nuovo traguardo e di essere il primo belga a siglare 100 gol in Serie A". Dries Mertens festeggia ...