Marquez, i rivali sorpresi dalla sua assenza. Mir: 'Me lo aspettavo in pista' (Di giovedì 25 marzo 2021) La sua assenza fa rumore, forse più che se fosse stato in pista: il mondiale 2021 della MotoGP parte senza Marc Marquez, ancora alle prese con la riabilitazione per la frattura dell'omero del braccio ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 25 marzo 2021) La suafa rumore, forse più che se fosse stato in: il mondiale 2021 della MotoGP parte senza Marc, ancora alle prese con la riabilitazione per la frattura dell'omero del braccio ...

Marquez, i rivali sorpresi dalla sua assenza. Mir: 'Me lo aspettavo in pista' La sua assenza fa rumore, forse più che se fosse stato in pista: il mondiale 2021 della MotoGP parte senza Marc Marquez, ancora alle prese con la riabilitazione per la frattura dell'omero del braccio destro rimediata nel GP di Spagna del luglio 2020. Dopo aver ritrovato la pista, prima su una minimoto, poi su ...

Mir: "Sorpreso dall'assenza di Marc Marquez in Qatar". ...Bradl Nella conferenza che ha aperto la settimana del Qatar impossibile non parlare di Marc Marquez,... Sui rivali nella lotta al titolo: 'Nel 2020 molti piloti sono stati in grado di vincere delle gare, ...

Marquez, i rivali sorpresi dalla sua assenza. Mir: "Me lo aspettavo in pista" La Gazzetta dello Sport MotoGP 2021, Valentino Rossi: «In 26 anni di gare sono cambiato, ma la passione è la stessa» Il Motomondiale 2021 sarà pieno di novità, e non solo perché si svolge in periodo Covid. La stagione, che parte senza Marc Marquez e con Valentino Rossi ...

MotoGp al via in Qatar senza Marquez e con un "rinnovato" Valentino Rossi Una stagione che parte senza Marc Marquez e con un Valentino Rossi " tutto nuovo " a cavallo della Yamaha Petronas . La MotoGp targata 2021 è pronta a ...

