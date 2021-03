La Juve è tornata in campo. E riparte il countdown per Dybala… (Di giovedì 25 marzo 2021) La Juve ha ripreso oggi gli allenamenti, dopo tre giorni di riposo e il 'prestito' della Continassa al Portogallo di Ronaldo. Con la prospettiva di far fruttare al massimo, dopo lo stacco, quei nove ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 25 marzo 2021) Laha ripreso oggi gli allenamenti, dopo tre giorni di riposo e il 'prestito' della Continassa al Portogallo di Ronaldo. Con la prospettiva di far fruttare al massimo, dopo lo stacco, quei nove ...

Advertising

CorriereQ : La Juve è tornata in campo. E riparte il countdown per Dybala… - sportli26181512 : La Juve è tornata in campo. E riparte il countdown per Dybala…: La Juve è tornata in campo. E riparte il countdown… - Gazzetta_it : La #Juve è tornata in campo E riparte il countdown per #Dybala… - TizianoMulier10 : @n9ve2 @Valerio67313912 @Lelle__94 @mar_aie Come in Italia la Juve e negli ultimi anni Roma e Napoli, ora è tornata… - NeneJuventi : RT @solojuventuss: Ciao sono Rita, sono tornata per dirvi che non vinceremo il decimo , fatemi pubblicità. Malefici gobbi delusi, anch’io s… -