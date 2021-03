Juventus, Dybala non più incedibile: la situazione della Joya (Di giovedì 25 marzo 2021) Paulo Dybala non è più incedibile per la Juve. Ora i bianconeri potrebbero mettere sul mercato la Joya: le ultimissime Pavel Nedved ha blindato Pirlo e Ronaldo, ma non lo ha fatto con Dybala. Le parole del vicepresidente, secondo il Corriere dello Sport, sono un chiaro segnale che l’avventura della Joya in bianconero potrebbe essere giunta al termine dopo 6 anni. Il rinnovo con la Juve non accenna ad andare avanti e il suo agente, Jorge Antun, aspetta una chiamata dall’Argentina. CONTINUA A LEGGERE SU JuventusNEWS24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 25 marzo 2021) Paulonon è piùper la Juve. Ora i bianconeri potrebbero mettere sul mercato la: le ultimissime Pavel Nedved ha blindato Pirlo e Ronaldo, ma non lo ha fatto con. Le parole del vicepresidente, secondo il Corriere dello Sport, sono un chiaro segnale che l’avventurain bianconero potrebbe essere giunta al termine dopo 6 anni. Il rinnovo con la Juve non accenna ad andare avanti e il suo agente, Jorge Antun, aspetta una chiamata dall’Argentina. CONTINUA A LEGGERE SUNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

