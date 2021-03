In Danimarca il vaccino Astrazeneca sospeso ancora per tre settimane (Di giovedì 25 marzo 2021) La Danimarca prolunga la sospensione della somministrazione del vaccino contro il coronavirus di Astrazeneca per altre tre settimane. La notizia era stata anticipata dall’emittente televisiva “Tv2”: “L’interruzione nella somministrazione del vaccino di Astrazeneca sarà prolungata sino a metà aprile”, ha riferito l’emittente, citando diverse fonti. La Danimarca, come diversi altri Paesi europei, aveva sospeso l’uso del vaccino Astrazeneca dopo il riscontro di alcuni casi di coaguli di sangue. La decisione sull’ulteriore utilizzo di questo vaccino deve essere presa entro la fine della settimana. Negli altri Paesi, invece, la somministrazione è partita dopo gli ulteriori approfondimenti dell’Ema che ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 25 marzo 2021) Laprolunga la sospensione della somministrazione delcontro il coronavirus diper altre tre. La notizia era stata anticipata dall’emittente televisiva “Tv2”: “L’interruzione nella somministrazione deldisarà prolungata sino a metà aprile”, ha riferito l’emittente, citando diverse fonti. La, come diversi altri Paesi europei, aveval’uso deldopo il riscontro di alcuni casi di coaguli di sangue. La decisione sull’ulteriore utilizzo di questodeve essere presa entro la fine della settimana. Negli altri Paesi, invece, la somministrazione è partita dopo gli ulteriori approfondimenti dell’Ema che ...

