I Soliti Ignoti, esplosione in studio. Amadeus: “Oh Madonna…io ho una certa..” (Di giovedì 25 marzo 2021) Durante la puntata de I Soliti Ignoti andata in onda ieri 24 marzo, nello studio è accaduto l’incredibile. Il concorrente speciale Alessio Zucchini, dopo aver chiesto l’indizio all’ignoto numero sei, è apparso indeciso: “Quindi potrebbe occuparsi di barca a vela…”. Ma in quel preciso momento è esploso uno dei palloncini in studio accanto al conduttore. Amadeus spaventato: “Oh Madonna.. io ho una certa..” e, ridendo, si è messo la mano sul cuore. L’esplosione improvvisa è rimbombata in studio e ha fatto ricredere il presentatore del Tg1, che ha detto: “Lo voglio prendere come un segno, è lui che si occupa di balloon art”. La scelta era quella giusta. Amadeus senza parole: “Non ci credo, è incredibile.. Stavi per dire barca a vela e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 marzo 2021) Durante la puntata de Iandata in onda ieri 24 marzo, nelloè accaduto l’incredibile. Il concorrente speciale Alessio Zucchini, dopo aver chiesto l’indizio all’ignoto numero sei, è apparso indeciso: “Quindi potrebbe occuparsi di barca a vela…”. Ma in quel preciso momento è esploso uno dei palloncini inaccanto al conduttore.spaventato: “Oh Madonna.. io ho una..” e, ridendo, si è messo la mano sul cuore. L’improvvisa è rimbombata ine ha fatto ricredere il presentatore del Tg1, che ha detto: “Lo voglio prendere come un segno, è lui che si occupa di balloon art”. La scelta era quella giusta.senza parole: “Non ci credo, è incredibile.. Stavi per dire barca a vela e ...

Advertising

roosenere : ma in che senso io mi sono persa lundini ai soliti ignoti - Ithvriel_ : RT @kintsvkuroi: italian culture is sbagliare il parente misterioso ai soliti ignoti e poi dire “sisi, si vede che si somigliano” quando fa… - infoitcultura : Soliti Ignoti, momenti di grande paura in studio, Amadeus terrorizzato e poi incredulo dice “Non posso …” - infoitcultura : I Soliti Ignoti, esplosione durante la diretta. Amadues terrorizzato, poi la scoperta: «E' un segno» - infoitcultura : I Soliti ignoti, esplosione in studio: è una premonizione ma Amadeus si spaventa -