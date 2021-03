Giorgia Meloni scrive a Tommaso Zorzi dopo il polverone sul mancato confronto

Leggi su blogtivvu

(Di giovedì 25 marzo 2021)la prima ospitata al Maurizio Costanzo Show,è stato accusato dalla rete di non avere preso posizione nei confronti di, evidenziando il suo punto di vista sulla legge Zan.Anche l’ex coinquilino del Grande Fratello Vip Fulvio Abbate ha deciso di sparare a zero... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.