Gilles Rocca è tornato in gioco al reality dopo il malore (Di venerdì 26 marzo 2021) Gilles Rocca è tornato in gioco e durante la diretta ha rassicurato tutti sulle sue condizioni di salute Gilles Rocca dopo il malore di stanotte è tornato in gioco. Infatti Rocca per una giornata è stato allontanato dalla Playa per sottoporsi a degli accertamenti. In apertura infatti il naufrago, ex vincitore di Ballando con le stelle, ha spiegato a Ilary Blasi e ai telespettatori: "Ilary a dire il vero io stavo bene già quando mi hanno portato via. Ho fatto dei controlli, mi hanno fatto sedici ore di flebo, adesso sto bene, tutto rientrato". Leggi anche–> Isola 2021, chi è Miriam Galanti, fidanzata di Gilles Rocca Il malore durante la notte di ...

