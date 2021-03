F1 GP Bahrain | Giovinazzi 2021 | “Voglio crescere e migliorare | siamo contenti della monoposto”

Leggi su sportface

(Di giovedì 25 marzo 2021) Il pilota dell’Alfa Romeo, Antonio, si appresta a vivere la sua terza stagione in Formula 1 e, nel corsoconferenza stampa del primo Gran Premio stagionale in, ha svelato i suoi obiettivi: “Devo, è la mia terza stagione e. Cerco un altro passo avanti ora che ho più esperienza e tutto mi sembra più normale. In cosa? Il passo gara ma anche in qualifica si vuole sempre dare di più. E così nel primo giro in gara. Io posso ancoraanche guardando quello che fa Raikkonen che è un punto di riferimento. Il motore Ferrari è migliorato, ma anche la macchina lo è nel suo complesso.power unit e...