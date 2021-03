Elezioni comunali a Salerno, Musto (Lega): “Il partito si confronti con Sarno e partiamo” (Di giovedì 25 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“In merito ai continui ed inutili tavoli che si stanno organizzando da mesi per decidere il candidato sindaco di questo famoso centrodestra unito, ritengo che sia arrivato il momento di porre fine a tutti questi giochetti da battaglia navale e finalmente riunire tutte le forze civiche e politiche per indicare un solo nome senza pensare ai propri obiettivi personali”. Lo dichiara, in una nota, il dirigente cittadino della Lega di Salerno Vincenzo Musto: “Non ci prendiamo in giro e non creiamo ancora più confusione nell’ elettorato. Ora abbiamo la possibilità di giocarci fino in fondo la partita elettorale dopo tanti anni di strapotere deluchiano. E credo che, senza giri di parole e con l’onesta e la sincerità che mi contraddistingue, la candidatura a sindaco del presidente emerito della Camera Penale, ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 25 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“In merito ai continui ed inutili tavoli che si stanno organizzando da mesi per decidere il candidato sindaco di questo famoso centrodestra unito, ritengo che sia arrivato il momento di porre fine a tutti questi giochetti da battaglia navale e finalmente riunire tutte le forze civiche e politiche per indicare un solo nome senza pensare ai propri obiettivi personali”. Lo dichiara, in una nota, il dirigente cittadino delladiVincenzo: “Non ci prendiamo in giro e non creiamo ancora più confusione nell’ elettorato. Ora abbiamo la possibilità di giocarci fino in fondo la partita elettorale dopo tanti anni di strapotere deluchiano. E credo che, senza giri di parole e con l’onesta e la sincerità che mi contraddistingue, la candidatura a sindaco del presidente emerito della Camera Penale, ...

