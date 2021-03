Effetti lievi e nessun ricovero: i risultato di uno studio della Sapienza sui vaccinati (Di giovedì 25 marzo 2021) Sono disponibili i dati dei primi mille operatori sanitari che hanno aderito al monitoraggio clinico post vaccinazione anti covid-19, promosso da ‘Sapienza’ di Roma e dal Policlinico Umberto I. A un mese dalla seconda dose di vaccino Pfizer-Biontech, il dato che emerge è che gli eventi avversi dopo vaccinazione sono di scarsa o nulla rilevanza clinica.“Il monitoraggio clinico post vaccinazione rappresenta una fase importante della ricerca medica e i risultati dell’indagine che stiamo conducendo sono estremamente incoraggianti - sottolinea la rettrice Antonella Polimeni - Sapienza ancora una volta mette in campo le sue risorse nella lotta alla pandemia a servizio della società civile, anche grazie alla disponibilità del personale sanitario che ha colto l’importanza dello studio sulle risposte ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 25 marzo 2021) Sono disponibili i dati dei primi mille operatori sanitari che hanno aderito al monitoraggio clinico post vaccinazione anti covid-19, promosso da ‘’ di Roma e dal Policlinico Umberto I. A un mese dalla seconda dose di vaccino Pfizer-Biontech, il dato che emerge è che gli eventi avversi dopo vaccinazione sono di scarsa o nulla rilevanza clinica.“Il monitoraggio clinico post vaccinazione rappresenta una fase importantericerca medica e i risultati dell’indagine che stiamo conducendo sono estremamente incoraggianti - sottolinea la rettrice Antonella Polimeni -ancora una volta mette in campo le sue risorse nella lotta alla pandemia a serviziosocietà civile, anche grazie alla disponibilità del personale sanitario che ha colto l’importanza dellosulle risposte ...

HuffPostItalia : Effetti lievi e nessun ricovero: i risultato di uno studio della Sapienza sui vaccinati - Capsilla : Sarei potuta essere tra quelli che non hanno avuto effetti collaterali dopo il vaccino. Oppure sarei potuta essere… - waaw33 : @Bett_Calcaterra Guarda che le squadre non vogliono avere giocatori non disponibili o indeboliti fisicamente. Dopo… - LaCarmelitana1 : Buonasera #staseraitalia In questo momento vi state vaccinando Con il mio #vaccino #WebVax ?efficace al 200% Siet… - lorenzotonion : @Storace il #Rebuli ha effetti positivi fin da subito e non ha effetti collaterali neanche lievi, è consigliato. -