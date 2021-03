Covid-19 | iniziano a calare i nuovi casi | l’analisi di Gimbe

(Di giovedì 25 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Grazie alle restrizioni nel pieno della terza ondata di-19 si intravedono i primi segnali di miglioramento: dopo quattro settimane consecutive si inverte il trend deisettimanali e si riduce l’incremento percentuale dei”. Nella settimana 17-23 marzo, rispetto alla precedente, icontagi sono stati 150.033 rispetto ai 157.677, pari al -4,8%. Ma sale il peso su reparti e terapie intensive e “in 10 Regioni l’incremento percentuale deiè ancora in crescita”. È quanto emerge dal nuovo monitoraggio delle fondazione. “È evidente la netta correlazione – dichiara Nino Cartabellotta, presidente– tra variazione dei...

Grazie alle zone rosse , i nuovi contagiuna lieve discesa . Ma negli ospedali la guerra alcontinua con la stessa intensità. Nel suo monitoraggio indipendente, la Fondazione Gimbe segnala un aumento di tutti gli indicatori ...Il 2020 è stato segnato dall'impatto negativo delche è entrato prepotentemente nelle nostre ... con i soggetti interessati chea chiedersi come e quando sarà possibile presentare l'...Vigevano, la denuncia dei figli di un pensionato 73enne ex dipendente dell’Enel: «Era un ricordo e la portava sempre, siamo convinti che sia stata rubata» ...Ho ripetuto più volte che la vaccinazione di massa veloce è l'unica soluzione, oltre il distanziamento sociale, le mascherine e le norme igieniche, per bloccare almeno temporaneamente la circolazione ...