Covid-19 chi dorme di più ha meno rischi di contagio, lo dimostra la scienza (Di giovedì 25 marzo 2021) Covid-19, secondo alcuni studi americani scientifici, l’aumento delle ore di sonno abbasserebbe il rischio di contagio dal virus Sei pigro? Ami dormire anche più del dovuto? Bene. Secondo uno studio americano, questo potrebbe salvarti la vita dal Covid-19. Vediamo perché. Sappiamo che dormire il numero giusto di ore influisce molto sulla nostra vita da svegli. E che, al contrario, il soffrire di insonnia e di stress, potrebbero portare a varie patologie. Le ricerche, condotte da un gruppo di ricercatori dell’Università di Baltimora, e pubblicato sul Bmj Nutrition & Health, hanno dimostrato che l’insonnia e lo stress possono incidere considerevolmente sul rischio di contagio dal virus. Per gli esperimenti sono stati presi in esame 2884 operatori sanitari ... Leggi su zon (Di giovedì 25 marzo 2021)-19, secondo alcuni studi americani scientifici, l’aumento delle ore di sonno abbasserebbe ilo didal virus Sei pigro? Ami dormire anche più del dovuto? Bene. Secondo uno studio americano, questo potrebbe salvarti la vita dal-19. Vediamo perché. Sappiamo che dormire il numero giusto di ore influisce molto sulla nostra vita da svegli. E che, al contrario, il soffrire di insonnia e di stress, potrebbero portare a varie patologie. Le ricerche, condotte da un gruppo di ricercatori dell’Università di Baltimora, e pubblicato sul Bmj Nutrition & Health, hannoto che l’insonnia e lo stress possono incidere considerevolmente sulo didal virus. Per gli esperimenti sono stati presi in esame 2884 operatori sanitari ...

Advertising

GassmanGassmann : Premesso che attenderò diligentemente il mio turno, segnalo, visto che c’è la gara a chi è più esposto al covid, ch… - TgLa7 : #Obbligo di test anti-Covid per chi entra in Germania. A partire da domenica per chiunque arrivi in aereo - SkyTG24 : Germania, obbligo di un test anti-Covid per chi arriva in aereo - Marco_Ponziani : @antonio_bordin @evavola @ElenaInvernizzi @valy_s @CesareOrtis @AndFranchini @LucaSucci @scenarieconomic @cri_lavit… - fisco24_info : Covid, gli effetti sul cervello: Ne è colpito fino al 30% di chi ha avuto la malattia -