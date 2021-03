Concorsone Campania, Carfagna: “Abbiamo trovato la strada, via libera atteso da tutti” (Di giovedì 25 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Abbiamo individuato la strada per il Concorsone campano. È un via libera atteso non solo dai partecipanti al concorso, posso immaginare la loro ansia, ma anche dalle amministrazioni“. Lo afferma la ministra per il Sud e la coesione territoriale, Mara Carfagna, in una conferenza stampa con il ministro per la P.a. Renato Brunetta a Palazzo Vidoni annunciando per i prossimi giorni una comunicazione specifica. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 25 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“individuato laper ilcampano. È un vianon solo dai partecipanti al concorso, posso immaginare la loro ansia, ma anche dalle amministrazioni“. Lo afferma la ministra per il Sud e la coesione territoriale, Mara, in una conferenza stampa con il ministro per la P.a. Renato Brunetta a Palazzo Vidoni annunciando per i prossimi giorni una comunicazione specifica. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

