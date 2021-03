Big Tech grigliata dal Congresso | tra fake news e libertà di parola

Leggi su formiche

(Di giovedì 25 marzo 2021) Bigè nel mirino del Parlamento americano. In queste ore si sta svolgendo l’udienza virtuale in cui i leader di Twitter, Facebook e Google – rispettivamente Jack Dorsey, Mark Zuckerberg e Sundar Pichai – dovranno spiegare e difendere il loro approccio nella lotta alla disinformazione online. L’argomento è scottante per via dell’assalto a Capitol Hill dello scorso sei gennaio, riconducibile appunto al diluvio diveicolato da questi servizi, ma il dibattito è annoso, ben documentato e parecchio torbido. In breve: come si può limitare la disinformazione senza intaccare ladi? L’udienza parte dal presupposto, corretto, che Bignon sta facendo abbastanza per combattere la diffusione di disinformazione. Questo dipende anche da come è stato congegnato il ...