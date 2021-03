AstraZeneca | Gb | “Abbiamo contratto in esclusiva”

(Di giovedì 25 marzo 2021) Il Regno Unito ha conun“di” per la fornitura del vaccino contro il coronavirus, mentre l’Unione europea ne ha stipulato uno che si basa sui “migliori sforzi” da parte della casa farmaceutica. Per questo, gli accordi stipulati dal governo britannico prevarrebbero su quelli europei. Lo ha detto in un’intervista al Financial Times il ministro britannico della Salute, Matt Hancock, spiegando che Londra e Bruxelles stanno cercando di risolvere la disputa riguardo alle consegne delle dosi del vaccino anglo-svedese. Tuttavia, ha aggiunto Hancock, l’Unione europea non dovrebbe sospendere le esportazioni verso la Gran Bretagna del vaccino prodotto nello stabilimento olandese, proprio per la natura degli accordi contrattuali stipulati con la casa farmaceutica. “Ritengo che le nazioni che si basano sul libero ...

I vaccini che ci sono stati forniti non sono tutti uguali: quello dinon lo puoi ... "In Abruzzo siamo in grado di vaccinare decine di migliaia di persone ogni giorno,fatto un ...... quindi non ci siamo fermati ai medici mavaccinati tanti operatori sanitari, vedo che il ... ma per quanto riguarda le categorie a loro è stato, è, e sarà destinato solo".Dietrofront sui vaccini . A Palermo non ci sarà il taglio delle somministrazioni , come era stato invece annunciato ieri. "Continueremo a vaccinare finché ci ...CATANIA - Sabato 3 aprile 2021 l'Avv. Ruggero Razza, assessore per la Salute della Regione Siciliana, ha organizzato 500 sedi di vaccinazione in ...