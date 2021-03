Amici 20, ecco chi è il giudice del Premio Tim: 5mila euro in palio (Di giovedì 25 marzo 2021) IL DAYTIME DI Amici 20 Nella giornata di oggi, 25 marzo, sono andate in onda altre due puntate del daytime di ‘ Amici 20 ’ su Italia 1 e su Canale 5. ecco le vicende dei protagonisti di questa ventesima edizione. LEGGI ANCHE Amici 20, I BALLERINI DELLA CUCCARINI SI CONFRONTANO CON LEI: ROSA IN CRISI IL Premio TIM La puntata del daytime su Canale 5, andato in onda alle 16.10, si apre con lo svelamento di una grande sorpresa per i concorrenti. Oltre a gareggiare per vincere la ventesima edizione di Amici, i ragazzi si ritrovano a concorrere in un’altra piccola gara indetta dallo sponsor TIM. Ci sarà sia un vincitore per la categoria ballo, che per la categoria canto ed entrambi vinceranno un Premio che ammonta a ben 5mila euro. A ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 25 marzo 2021) IL DAYTIME DI20 Nella giornata di oggi, 25 marzo, sono andate in onda altre due puntate del daytime di ‘20 ’ su Italia 1 e su Canale 5.le vicende dei protagonisti di questa ventesima edizione. LEGGI ANCHE20, I BALLERINI DELLA CUCCARINI SI CONFRONTANO CON LEI: ROSA IN CRISI ILTIM La puntata del daytime su Canale 5, andato in onda alle 16.10, si apre con lo svelamento di una grande sorpresa per i concorrenti. Oltre a gareggiare per vincere la ventesima edizione di, i ragazzi si ritrovano a concorrere in un’altra piccola gara indetta dallo sponsor TIM. Ci sarà sia un vincitore per la categoria ballo, che per la categoria canto ed entrambi vinceranno unche ammonta a ben. A ...

