“A Pasqua la solidarietà non si ferma”: Bruno Barbieri e Raffaella Pannuti consegnano uova e colombe per aiutare i malati di tumore – Video (Di giovedì 25 marzo 2021) Bruno Barbieri, celebre chef pluristellato e star dei social e della tv, ha consegnato uova e colombe Pasquali insieme a Raffaella Pannuti, presidente della Onlus ANT che presta assistenza domiciliare gratuita ai malati di tumore, ai donatori che hanno scelto i prodotti Pasquali ANT per sostenere le cure che ogni giorno 250 medici, infermieri e psicologi portano a casa di migliaia di persone in tutta Italia. Il “giro” in auto è diventato anche l’occasione per raccontare l’amicizia di lungo corso che lega Barbieri alla Fondazione nata a Bologna nel 1978 e le motivazioni profonde che lo spingono a dare il proprio contributo per far conoscere ANT e promuoverne le attività: “Ho un debole per ANT, perché ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 marzo 2021), celebre chef pluristellato e star dei social e della tv, ha consegnatoli insieme a, presidente della Onlus ANT che presta assistenza domiciliare gratuita aidi, ai donatori che hanno scelto i prodottili ANT per sostenere le cure che ogni giorno 250 medici, infermieri e psicologi portano a casa di migliaia di persone in tutta Italia. Il “giro” in auto è diventato anche l’occasione per raccontare l’amicizia di lungo corso che legaalla Fondazione nata a Bologna nel 1978 e le motivazioni profonde che lo spingono a dare il proprio contributo per far conoscere ANT e promuoverne le attività: “Ho un debole per ANT, perché ...

Pasqua, ANT: Bruno Barbieri consegna uova e colombe contro tumori Ove possibile - a seconda dei colori delle diverse regioni " le proposte di Pasqua ANT sono anche ... un'occasione per stare insieme, anche se lontani, e celebrare le Feste nel segno della solidarietà.

