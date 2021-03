Zaniolo, ginocchio ok e niente visita: confermata data di rientro (Di mercoledì 24 marzo 2021) ROMA - niente volo in Austria, via all'ultima fase del recupero. Buone notizie per Nicolò Zaniolo che non sarà costretto alla visita di controllo prevista domani dal prof. Fink ma potrà procedere ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 24 marzo 2021) ROMA -volo in Austria, via all'ultima fase del recupero. Buone notizie per Nicolòche non sarà costretto alladi controllo prevista domani dal prof. Fink ma potrà procedere ...

Advertising

sportli26181512 : #Zaniolo, ginocchio ok e niente visita: confermata data di rientro: Il talento giallorosso non volerà in Austria da… - romanewseu : #Zaniolo, cancellata la visita in Austria: il ginocchio è ok. Rientro in campo dopo Pasqua con la Primavera #ASRoma… - asrsupporter : RT @forzaroma: #Zaniolo, niente volo in Austria: ginocchio ok, il 10 aprile torna in campo con la Primavera #ASRoma - vale_salviani : Nessun volo in Austria per #Zaniolo, che ha già avuto l’ok per passare al livello successivo. Il 10 aprile in campo… - forzaroma : #Zaniolo, niente volo in Austria: ginocchio ok, il 10 aprile torna in campo con la Primavera #ASRoma -