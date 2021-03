Viabilità Roma Regione Lazio del 24-03-2021 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 24 marzo 2021)24 MARZOORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; UN INVITO ALL’ATTENZIONE PER CHI E’ IN TRANSITO SULLA CASSIA, A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA CAPRANICA E VICO MARTINO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; TRAFFICO REGOLARE, PER IL RESTO, SULLA RETE VIARIA, QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SULLA CASILINA, ALL’ALTEZZA DELLA BORGHESIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA. IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA AVFIRENZE IL SERVIZIO E’ RALLENTATO A CAUSA DI GUASTO TECNICO ALLA LINEA NEI PRESSI DELLA STAZIONE DI AREZZO; RITARDI FINO A 25 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral