Uomini e Donne: Gemma Galgani cade a terra, poi Maurizio Giaroni le rifila un due di picche (Di mercoledì 24 marzo 2021) Nella Puntata di Uomini e Donne, Gemma Galgani cade rovinosamente a terra mentre Maurizio Giaroni lascia lo studio rifilandole un due di picche. Leggi su comingsoon (Di mercoledì 24 marzo 2021) Nella Puntata dirovinosamente amentrelascia lo studiondole un due di

Advertising

meb : Il personale sanitario italiano candidato al premio #Nobel per la Pace è una notizia che riempie di orgoglio tutti… - DPCgov : ???? Alluvioni, frane, incendi boschivi, ondate di calore… Grazie alle donne e agli uomini dei Centri Funzionali e d… - Internazionale : Il responsabile dell’uccisione ad Atlanta di otto persone, in gran parte donne asiatiche, non aveva avuto solo una… - NFratoianni : RT @BettaPiccolotti: Davvero notevole il protagonismo delle #donne in questo dibattito furioso tutto al maschile su chi tra gli uomini di p… - NFratoianni : RT @PBerizzi: Una donna su tre subisce violenza dal partner. Ogni giorno nel mondo 137 donne vengono uccise da un famigliare. La storia atr… -