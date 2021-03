Travolta mentre attraversa la strada | tragico incidente per una donna

Advertising

Piergiulio58 : Travolta mentre attraversa la strada, morta una donna a Banchette (To) - La Stampa - LaCnews24 : Paola, travolta da un'auto mentre attraversa la strada: tragedia sfiorata #calabrianotizie #newscalabria - rep_torino : Ivrea, muore travolta da un'auto mentre attraversa la strada sulle strisce [di Carlotta Rocci] [aggiornamento delle… - rep_torino : Ivrea, muore travolta da un'auto mentre attraversa la strada [di Carlotta Rocci] [aggiornamento delle 20:37] - rep_torino : Ivrea, muore travolta da un'auto mentre attraversa la strada [di Carlotta Rocci] [aggiornamento delle 20:33] -

Ultime Notizie dalla rete : Travolta mentre

Non è in pericolo di vita la donnaquesta mattina da un'auto nei pressi della Stazione di Paola,attraversava la strada. La malcapitata ha riportato un politrauma con vari punti di sutura, ma la situazione sembra ...Una donna è statada un'auto nei pressi della stazione di Paola . È successo questa mattina quando, intorno a Mezzogiorno, la donna è stata investitaattraversava la strada. La donna, che è stata ...BANCHETTE (TORINO). Una donna della quale non sono ancora state rese note le generalità è morta oggi pomeriggio intorno alle 17,30 in via Circonvallazione a Banchette, investita da una Dacia Duster me ...Carolina Bassino, 74 anni, residente a Ivrea, è morta nel pomeriggio di oggi, martedì 23 marzo 2021, in un incidente stradale avvenuto in via Circonvallazione a Banchette, in un ...