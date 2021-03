Traini, Cassazione conferma 12 anni per strage Macerata (Di mercoledì 24 marzo 2021) La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 12 anni di reclusione per Luca Traini, il 31enne che a Macerata il 3 febbraio 2018 sparò contro diversi migranti ferendone sei. I giudici della sesta sezione penale di Piazza Cavour hanno confermato il reato di strage aggravata dall’odio razziale, come chiesto dal sostituto pg di Cassazione Marco Dall’Olio. Traini, nel suo ‘tragico tour’, sparò anche contro la sede locale del Pd, e in casa gli furono trovati libri su Mussolini e Hitler. Il ‘Lupo di Macerata’, che rivendicò la sparatoria dicendo di voler vendicare il delitto di Pamela Mastropietro, nell’ottobre del 2018 è stato condannato in primo grado, con rito abbreviato, a 12 anni per i reati di ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 24 marzo 2021) La Corte dihato la condanna a 12di reclusione per Luca, il 31enne che ail 3 febbraio 2018 sparò contro diversi migranti ferendone sei. I giudici della sesta sezione penale di Piazza Cavour hannoto il reato diaggravata dall’odio razziale, come chiesto dal sostituto pg diMarco Dall’Olio., nel suo ‘tragico tour’, sparò anche contro la sede locale del Pd, e in casa gli furono trovati libri su Mussolini e Hitler. Il ‘Lupo di’, che rivendicò la sparatoria dicendo di voler vendicare il delitto di Pamela Mastropietro, nell’ottobre del 2018 è stato condannato in primo grado, con rito abbreviato, a 12per i reati di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Confermata dalla Cassazione la condanna a 12 anni di reclusione per Luca Traini accusato di tentata strage per aver… - repubblica : ?? Tentata strage di Macerata, la Cassazione condanna a 12 anni Luca Traini. Nel 2018 sparo' in strada e feri' sei m… - fattoquotidiano : Luca Traini, confermata dalla Cassazione la condanna a 12 anni per strage. A Macerata ferì sei stranieri dopo omici… - Astrid71042387 : RT @Agenzia_Ansa: Confermata dalla Cassazione la condanna a 12 anni di reclusione per Luca Traini accusato di tentata strage per aver spara… - CarriaggioM : RT @Cubano_74: La Cassazione ha confermato la sentenza di Luca Traini: dodici anni per strage aggravata dall'odio razziale -