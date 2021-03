Traffico Roma del 24-03-2021 ore 15:30 (Di mercoledì 24 marzo 2021) Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione tutto tranquillo sulla rete viaria cittadina nessuna segnalazione sul raccordo e consolari abbiamo ancora disagi in viale di Tor di Quinto dove ci sono code tra ponte Milvio e Corso Francia la causa una riduzione della sede stradale al della Vittoria la polizia locale Cervignano un incidente sul Lungotevere delle Armi all’altezza di piazza delle Cinque Giornate Ci sono code in direzione di Castel sant’ Angelo ricordiamo i lavori sulla Roma Fiumicino lavori che provocano la chiusura dell’autostrada tra l’uscita Magliana Trastevere è l’Eur In quest’ultima direzione tutto il Traffico proveniente dal raccordo è fatto uscire allo svincolo Magliana Trastevere lavori sono in programma questa notte sulla diramazione Roma nord dalle 23 chiuso il tratto compreso tra Settebagni e il ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 24 marzo 2021) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione tutto tranquillo sulla rete viaria cittadina nessuna segnalazione sul raccordo e consolari abbiamo ancora disagi in viale di Tor di Quinto dove ci sono code tra ponte Milvio e Corso Francia la causa una riduzione della sede stradale al della Vittoria la polizia locale Cervignano un incidente sul Lungotevere delle Armi all’altezza di piazza delle Cinque Giornate Ci sono code in direzione di Castel sant’ Angelo ricordiamo i lavori sullaFiumicino lavori che provocano la chiusura dell’autostrada tra l’uscita Magliana Trastevere è l’Eur In quest’ultima direzione tutto ilproveniente dal raccordo è fatto uscire allo svincolo Magliana Trastevere lavori sono in programma questa notte sulla diramazionenord dalle 23 chiuso il tratto compreso tra Settebagni e il ...

