The Walking Dead: "La fine è ancora lontana"

The Walking Dead è prossima alla sua undicesima stagione. Sebbene sembri che questo sia l'ultimo atto della serie cult, Robert Kirkman ha chiarito quanto il suo franchise sia ben lontano dalla conclusione. Infatti ha aperto alla possibilità di produrre uno spin-off su Carol e Daryl, e soprattutto un film su Rick Grames.

The Walking Dead: le idee di Kirkman

The Walking Dead e il suo universo quindi sopravviveranno all'undicesima ed ultima stagione. Kirkman ha affermato: "Non ho davvero pensato di concludere The Walking Dead ad essere onesto, perchè la sua conclusione è ancora lontana. Allo stesso tempo, sai, stiamo già parlando dello ...

