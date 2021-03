Roma | Raggi senza più maggioranza | se ne va anche la consigliera Gemma Guerrini ' Non sosterrò chi sta con la sindaca e il M5s'

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Nuova defezione nel M5s in Assemblea capitolina, con ladi Virginiache si tiene a un filo. Ieri, in apertura della seduta, laha comunicato il suo ...

Advertising

eziomauro : Roma, la sindaca Raggi e la farsa dei nuovi bus: li presenta due volte ma sono sempre gli stessi - fattoquotidiano : Roma, la bara avvolta nella bandiera di Ordine Nuovo tra cori e saluti fascisti. Il funerale del ‘camerata’ in zona… - virginiaraggi : .@Roma Capitale e @Leonardo_IT insieme per la sicurezza e il controllo della Pineta di Castel Fusano. Seguite la di… - MIBrutus : Campidoglio, Raggi a fine corsa: senza maggioranza e travolta dagli scandali (VIDEO) - ClaudioAgos : RT @Paolo__Ferrara: Queste al centro della strada sono lo piste ciclabili che la Lega, FdI e FI stanno realizzando a Genova; sono quelli ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Raggi

... i consiglieri Enrico Stefano, Angelo Sturni e Donatella Iorio hanno già dichiarato che non sosterranno la ricandidatura dellae costituito la fronda 'Il piano di', oltre al presidente ...Quello dopo sono le dimissioni di Gemma Guerrini, ormai ex consigliera 5S, a far franare il terreno sotto i piedi della sindaca Virginia. Insomma, in questo finale di consiliatura, a palazzo ...Angelo Sturni e Donatella Iorio hanno già dichiarato che non sosterranno la ricandidatura della Raggi e costituito la fronda “Il piano di Roma”, oltre al presidente dell’Assemblea Marcello De Vito.«La sottoscritta comunica di rassegnare le dimissioni dal rapporto di lavoro con Roma Capitale con effetto immediato. Firmato Silvia Di Manno, libraia di Viareggio e soprattutto ...